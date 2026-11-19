Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rekabet Kurumu Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Uşak İl Özel İdaresi

Kurumların açtığı kadro ve pozisyonlar her yerleştirme döneminde değişebiliyor. Bu nedenle listedeki kuruluşların tamamının her alım döneminde lise mezunu personel istihdam edeceği düşünülmemeli. Güncel kontenjanlar için ilgili dönemin ÖSYM tercih kılavuzu esas alınmalı.