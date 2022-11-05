KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır, siyah beyaz mı renkli mi? 2022 ÖSYM AİS ile KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, yarın bu sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Bu kapsamda ise "2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır, siyah beyaz mı olacak, renkli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Lise mezunu olan ve kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar yarın kendilerine yönetilen sorular karşısında ter dökecek. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır, siyah beyaz mı olacak, renkli mi? İşte sorgulama ekranı...
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin yayımlanandı.
2022-KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.
GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
DİKKAT!
06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 güncel KPSS sınav takvimine göre; KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.