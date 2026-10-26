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Giriş Tarihi: 26.10.2026 07:13

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 takvimi paylaşıldı!

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre lise düzeyinde yapılan sınavın sonuç tarihi belli oldu. Adaylar, sınav puanlarını belirlenen tarihte ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 takvimi paylaşıldı!
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Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar doğru ve yanlış cevaplarını değerlendirirken bir yandan da sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi, sonuçların açıklanacağı günü gösteriyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 25 Ekim 2026 tarihinde saat 13.15'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından puanlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına erişmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekecek.

Sınav puanlarını öğrenmek isteyen adayların sonuç tarihinde ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 takvimi paylaşıldı!
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