KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS lise sonuç tarihi

25 Ekim 2026 tarihinde yapılan KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sınava 2 milyon 985 bin 438 kişi başvururken Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplam 120 soru soruldu. Puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihini araştırmaya başladı. 2026 ÖSYM sınav takvimiyle KPSS Lise sonuçlarının ilan edileceği gün de netleşti.
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarına ulaşabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2026 KPSS Ortaöğretim oturumu için 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Sınav, Türkiye genelindeki 254 merkezde, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonda gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan oturumda adaylara 120 soru için 130 dakika süre tanındı. Sınav saat 12.25'te tamamlandı.