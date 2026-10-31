KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS lise sonuç tarihi

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ ADAY KATILDI?

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu için 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Sınav, Türkiye genelindeki 254 merkezde, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonda gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan oturumda adaylara 120 soru için 130 dakika süre tanındı. Sınav saat 12.25'te tamamlandı.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör