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Giriş Tarihi: 31.10.2026 09:57

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS lise sonuç tarihi

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin sonuçları ilan edeceği güne çevrildi. Lise mezunu adayların merakla beklediği KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi, sorgulama ekranı ve puan öğrenme işlemlerine ilişkin ayrıntılar gündemdeki yerini aldı.

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KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS lise sonuç tarihi
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25 Ekim 2026 tarihinde yapılan KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sınava 2 milyon 985 bin 438 kişi başvururken Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplam 120 soru soruldu. Puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihini araştırmaya başladı. 2026 ÖSYM sınav takvimiyle KPSS Lise sonuçlarının ilan edileceği gün de netleşti.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarına ulaşabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ ADAY KATILDI?

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu için 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Sınav, Türkiye genelindeki 254 merkezde, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonda gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan oturumda adaylara 120 soru için 130 dakika süre tanındı. Sınav saat 12.25'te tamamlandı.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS lise sonuç tarihi
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