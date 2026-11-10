Haberler Yaşam Haberleri KPSS ortaöğretim sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç gününü duyurdu!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:38

KPSS ortaöğretim sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç gününü duyurdu!

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihini bekliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunları, sınav puanlarına ne zaman ulaşabileceklerini merak ediyor. Sınav sonrası cevap anahtarını inceleyerek tahmini netlerini hesaplayan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin duyurusuna çevirdi. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS ortaöğretim sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç gününü duyurdu!
  • ABONE OL

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına odaklandı. Sınavda yaptıkları doğruları ve yanlışları değerlendiren lise mezunları, kesin puanlarını öğrenmek için sonuç tarihini bekliyor. Adayların gündeminde ise ÖSYM'nin sonuç takvimi bulunuyor. İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin merak edilenler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra adayların erişimine açılacak. Sınava giren lise mezunları, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav puanlarını öğrenebilecek.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih dönemini bekleyecek. Lise mezunu adaylar, puanlarına uygun kadroları takip ederek ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna göre işlemlerini gerçekleştirecek.

Tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı, başvuru koşulları ve boş kadrolara ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak. Adaylar, tercih sürecine ilişkin güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS ortaöğretim sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç gününü duyurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA