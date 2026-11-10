KPSS ortaöğretim sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç gününü duyurdu!

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına odaklandı. Sınavda yaptıkları doğruları ve yanlışları değerlendiren lise mezunları, kesin puanlarını öğrenmek için sonuç tarihini bekliyor. Adayların gündeminde ise ÖSYM'nin sonuç takvimi bulunuyor. İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin merak edilenler.