KPSS ortaöğretim sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç gününü duyurdu!

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına odaklandı. Sınavda yaptıkları doğruları ve yanlışları değerlendiren lise mezunları, kesin puanlarını öğrenmek için sonuç tarihini bekliyor. Adayların gündeminde ise ÖSYM'nin sonuç takvimi bulunuyor. İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin merak edilenler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra adayların erişimine açılacak. Sınava giren lise mezunları, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav puanlarını öğrenebilecek.
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2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih dönemini bekleyecek. Lise mezunu adaylar, puanlarına uygun kadroları takip ederek ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna göre işlemlerini gerçekleştirecek.
Tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı, başvuru koşulları ve boş kadrolara ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak. Adaylar, tercih sürecine ilişkin güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.