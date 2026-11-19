KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin değerlendirme süreci ÖSYM tarafından tamamlandı ve sonuçlar adayların erişimine sunuldu. Sınava katılan lise mezunu adaylar, elde ettikleri puanları öğrenmek için sonuç sorgulama sayfasını kullanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifre bilgilerini girerek ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden KPSS Ortaöğretim puanlarını görüntüleyebilecek.
ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına yönelik değerlendirme sürecini tamamlayarak sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan etti. Sınava giren adaylar, aldıkları puanları ÖSYM'nin resmi internet adresindeki sonuç açıklama sistemi aracılığıyla öğrenebiliyor.
2026-KPSS Ortaöğretim: Sınav Sonuçları Açıklandı https://t.co/v9RW4WS3KH https://t.co/JJxS3RTNpR— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 19, 2026
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren adaylar, puanlarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi. Sonuçlara ulaşmak isteyen adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları yeterli oluyor.
KPSS Ortaöğretim sonuçlarını görüntülemek için şu işlemler yapılmalı:
ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi sayfası açılır.
Açılan ekranda 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı seçilir.
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ilgili alanlara yazılır.
Giriş işleminin ardından sınav puanı ve sonuç bilgileri ekranda görüntülenir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
2026 KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini sürdürecek. Bu süre içinde yeni bir sınav gerçekleştirilmemesi halinde mevcut puanların kullanım süresi, sonraki sınavın sonuçları duyurulana kadar devam edecek.
Adaylar, geçerli puanlarıyla ilgili süre boyunca kamu kurumlarının personel alımlarına ve merkezi atama işlemlerine başvuruda bulunabilecek.