KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takvimi ile sonuç tarihi belli oldu!

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. Sınavda işaretledikleri cevapları kontrol ederek puan tahmini yapan lise mezunları, ÖSYM'nin açıklayacağı kesin sonuçları bekliyor. Kamu personeli olma hedefiyle sınava giren adaylar için gözler sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM'nin duyuracağı sonuç tarihi merakla bekleniyor.
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ortaöğretim sonuçları, 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, sınav puanlarını belirtilen tarihte ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra adayların erişimine açılacak. Sınava giren lise mezunları, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav puanlarını öğrenebilecek.
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2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler kamu kurumlarına yapılacak yerleştirmelere çevrilecek. Tercih yapmak isteyen adaylar, puanlarına uygun kadroları inceleyerek ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz doğrultusunda başvurularını tamamlayacak.
Tercih takvimi, başvuru şartları ve kurumların açacağı kontenjanlar ÖSYM tarafından duyurulacak kılavuzla netleşecek. Adaylar, tercih sürecine ilişkin açıklamaları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.