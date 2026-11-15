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Giriş Tarihi: 15.11.2026 07:25

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takvimi ve sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanan sınavın ardından adaylar KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayıma geçti. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen milyonlarca lise mezunu adayın beklediği resmi takvim netleşti. Peki, ÖSYM AİS ve sonuç sorgulama ekranı üzerinden KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takvimi ve sorgulama ekranı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda değerlendirme sürecini sürdürüyor. Lise düzeyinde sınava katılım sağlayan yüz binlerce adayın ter döktüğü oturumun ardından gözler resmi duyurulara çevrildi. Adayların merakla beklediği puanların ilan edileceği kesin KPSS ortaöğretim sonuç tarihi belli oldu.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen oturumun ardından tamamlanan optik okuma ve değerlendirme işlemleri sonrasında adayların P94 puan türündeki başarı sıralamaları resmi olarak duyurulacak.

LİSE KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların en sık araştırdığı konuların başında sonuçların takvimde belirtilen günden önce erişime açılıp açılmayacağı geliyor. ÖSYM'nin geçmiş dönem uygulamalarında zaman zaman takvimden bir veya iki gün önce sonuç duyurusu yaptığı görülse de 2026 oturumu için kurum tarafından yapılmış resmi bir erken açıklama duyurusu bulunmuyor.

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ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İLE PUAN NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçların duyurulmasının ardından ÖSYM tarafından adaylara basılı veya posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav neticelerini yalnızca dijital kanallar üzerinden görüntüleyebilecek:

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi: Adaylar sonuc.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuç belgelerine ulaşabilir.

e-Devlet Kapısı ve ÖSYM AİS: Şifresini unutan adaylar ais.osym.gov.tr adresine e-Devlet şifreleri ile bağlanarak "Sonuçlarım" sekmesi üzerinden doğru-yanlış sayılarını ve yerleşme puanlarını sorgulayabilir.

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi için tıklayınız.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM'nin paylaştığı resmi verilere göre 2026 KPSS Ortaöğretim oturumuna Türkiye genelinde 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı.

ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre sınava başvuranların 1 milyon 448 bin 945'ini kadın, 1 milyon 536 bin 493'ünü ise erkek adaylar oluşturuyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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