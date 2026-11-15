KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takvimi ve sorgulama ekranı

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM'nin paylaştığı resmi verilere göre 2026 KPSS Ortaöğretim oturumuna Türkiye genelinde 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı.

ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre sınava başvuranların 1 milyon 448 bin 945'ini kadın, 1 milyon 536 bin 493'ünü ise erkek adaylar oluşturuyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör