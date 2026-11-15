KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM takvimi ve sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda değerlendirme sürecini sürdürüyor. Lise düzeyinde sınava katılım sağlayan yüz binlerce adayın ter döktüğü oturumun ardından gözler resmi duyurulara çevrildi. Adayların merakla beklediği puanların ilan edileceği kesin KPSS ortaöğretim sonuç tarihi belli oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen oturumun ardından tamamlanan optik okuma ve değerlendirme işlemleri sonrasında adayların P94 puan türündeki başarı sıralamaları resmi olarak duyurulacak.
Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların en sık araştırdığı konuların başında sonuçların takvimde belirtilen günden önce erişime açılıp açılmayacağı geliyor. ÖSYM'nin geçmiş dönem uygulamalarında zaman zaman takvimden bir veya iki gün önce sonuç duyurusu yaptığı görülse de 2026 oturumu için kurum tarafından yapılmış resmi bir erken açıklama duyurusu bulunmuyor.
Sonuçların duyurulmasının ardından ÖSYM tarafından adaylara basılı veya posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav neticelerini yalnızca dijital kanallar üzerinden görüntüleyebilecek:
ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi: Adaylar sonuc.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuç belgelerine ulaşabilir.
e-Devlet Kapısı ve ÖSYM AİS: Şifresini unutan adaylar ais.osym.gov.tr adresine e-Devlet şifreleri ile bağlanarak "Sonuçlarım" sekmesi üzerinden doğru-yanlış sayılarını ve yerleşme puanlarını sorgulayabilir.
ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi için tıklayınız.
ÖSYM'nin paylaştığı resmi verilere göre 2026 KPSS Ortaöğretim oturumuna Türkiye genelinde 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı.
ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre sınava başvuranların 1 milyon 448 bin 945'ini kadın, 1 milyon 536 bin 493'ünü ise erkek adaylar oluşturuyor.