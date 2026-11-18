ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ilan edileceği gün de duyuruldu.
Takvime göre adaylar, sınav sonuçlarına 19 Kasım 2026 Perşembe günü erişebilecek.
KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklandı duyurusunun ardından adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreyle puanlarını sorgulayabilecek.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında elde edilen puanların kullanım süresi, adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. 19 Kasım 2026'da açıklanacak KPSSP94 puanları, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli olacak.
Adaylar, bu süre içinde yapılacak merkezi yerleştirmelerde ve kurumların personel alımlarında mevcut puanlarıyla başvuru yapabilecek. Yeni sınavın düzenlenmemesi halinde ise puanların geçerliliği, sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.