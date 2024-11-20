KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu için geri sayım sürüyor. 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla aldıkları puanlara göre kamuda yer alan pozisyonlara tercih yapacak binlerce aday atama ve taban puanlarını da yakından inceliyor. Lise mezunları için ayrılan kontenjanlara alımlar gerçekleşecek. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir?