KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu için geri sayım sürüyor. 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla aldıkları puanlara göre kamuda yer alan pozisyonlara tercih yapacak binlerce aday atama ve taban puanlarını da yakından inceliyor. Lise mezunları için ayrılan kontenjanlara alımlar gerçekleşecek. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir?
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.
Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
ORTAÖĞRETİM KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.
Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.
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KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?
ÖSYM ekranından kılavuzun ve taban puanlarının ilan edilmesinin ardından adaylar ÖSYM tercih ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
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