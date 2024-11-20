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Giriş Tarihi: 20.11.2024 15:20

KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir?

KPSS ortaöğretim tercih tarihleri va atama puanları, açıklanan sınav sonuçları sonrasında gündem başlıklarında ilk sırada yerini alıyor. 1 milyon 864 bin 867 adayın katılım sağladığı ortaöğretim sınavı için ÖSYM'nin tercih kılavuzunu ne zaman erişime açacağı merak konusu olurken, adaylar tercih listesi için Ortaöğretim KPSS puanıyla atama yapan kurumları yakından inceliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir?

KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir?

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu için geri sayım sürüyor. 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla aldıkları puanlara göre kamuda yer alan pozisyonlara tercih yapacak binlerce aday atama ve taban puanlarını da yakından inceliyor. Lise mezunları için ayrılan kontenjanlara alımlar gerçekleşecek. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ORTAÖĞRETİM KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.

Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

ÖSYM ekranından kılavuzun ve taban puanlarının ilan edilmesinin ardından adaylar ÖSYM tercih ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

KPSS P94 PUANIYLA HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

  • Üniversiteler
  • Enstitüler
  • Bakanlıklar
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
  • Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  • Karayolları Genel Müdürlüğü
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
  • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
  • Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
  • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
  • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
  • Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
  • Türk Dil Kurumu Başkanlığı
  • T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  • Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
  • Gelir İdaresi Başkanlığı
  • Sayıştay Başkanlığı
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  • Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

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KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir?
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