KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme takviminin belli olmasıyla birlikte ortaöğretim mezunu adayların tercih sürecine ilişkin beklentileri arttı. Aralık ayında yapılması planlanan yerleştirmede hangi öğrenim düzeylerinden alım yapılacağı, ortaöğretim mezunlarına kaç kişilik kontenjan ayrılacağı ve tercih kılavuzunda hangi kadroların bulunacağı merak konusu oldu.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklandı.
Sonuçların açıklanmasının ardından adayların gündemindeki en önemli konu, KPSS puanıyla yapılacak merkezi yerleştirmelerin tarihleri oldu. ÖSYM'nin 2026 takviminde KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Ancak bu tarih, tek başına "KPSS Ortaöğretim tercihleri kesin olarak bu tarihte yapılacak" anlamına gelmiyor. KPSS-2026/2 kapsamında ortaöğretim düzeyinde hangi kadroların yer alacağı ve 2026 KPSS Ortaöğretim puanının hangi pozisyonlarda kullanılabileceği, yayımlanacak yerleştirme kılavuzundaki kadrolara ve şartlara göre belli olacak.
ÖSYM'nin takviminde yer alan KPSS-2026/2, "Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme" sürecini ifade ediyor.
Bu nedenle KPSS-2026/2 yalnızca ön lisans adaylarına yönelik bir tercih dönemi değil. Merkezi yerleştirmede ihtiyaç duyulan kadrolara göre ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde pozisyonlar bulunabiliyor.
2026 KPSS Ortaöğretim puanıyla tercih yapabilecek adaylar açısından kritik nokta ise kılavuzda ortaöğretim mezunlarına yönelik kadroların bulunup bulunmayacağı olacak.
ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda sonuçlar, bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini koruyacak.
Bu nedenle adayların yalnızca Aralık ayındaki merkezi yerleştirmeyi değil, KPSS puanlarının geçerlilik süresi içinde yayımlanacak diğer merkezi ve kurumsal personel alımlarını da takip etmesi önem taşıyor.