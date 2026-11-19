KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme takviminin belli olmasıyla birlikte ortaöğretim mezunu adayların tercih sürecine ilişkin beklentileri arttı. Aralık ayında yapılması planlanan yerleştirmede hangi öğrenim düzeylerinden alım yapılacağı, ortaöğretim mezunlarına kaç kişilik kontenjan ayrılacağı ve tercih kılavuzunda hangi kadroların bulunacağı merak konusu oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından adayların gündemindeki en önemli konu, KPSS puanıyla yapılacak merkezi yerleştirmelerin tarihleri oldu. ÖSYM'nin 2026 takviminde KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Ancak bu tarih, tek başına "KPSS Ortaöğretim tercihleri kesin olarak bu tarihte yapılacak" anlamına gelmiyor. KPSS-2026/2 kapsamında ortaöğretim düzeyinde hangi kadroların yer alacağı ve 2026 KPSS Ortaöğretim puanının hangi pozisyonlarda kullanılabileceği, yayımlanacak yerleştirme kılavuzundaki kadrolara ve şartlara göre belli olacak.