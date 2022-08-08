KPSS önlisans ve ortaöğretim sınav tarihleri güncellendi! ÖSYM ile 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve önlisans başvurusu nasıl yapılır?

KPSS başvuru ve sınav tarihleri, son günlerde milyonların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. 2022 KPSS Lisans sınavının iptal edilmesinin ardından yeni sınav takvimi merak ediliyordu. ÖSYM, bir son dakika açıklamasında bulunarak lisans, ön lisans ve ortaöğretim olmak üzere 3 oturumda düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ilişkin yeni takvimi paylaştı. Peki, KPSS sınav tarihleri ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte ÖSYM ile 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…
SON DAKİKA... ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı. 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.
2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE GÜNCELLEME DUYURUSU
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2022-KPSS ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başladı ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 9 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül tarihine kadar sürecek. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.
Yeni görevine gelir gelmez ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy çalışmalara başladı ve KPSS sınav tarihi hakkında şu açıklamayı yaptı:
Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır.
Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."