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Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:10

KPSS Ortaöğretim'e kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek? KPSS Ortaöğretim başvuru sayısı belli oldu!

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran milyonlarca lise mezunu, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında ter dökecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav öncesinde toplam başvuru sayısını ve adayların mezun oldukları okul türlerine göre dağılımını paylaştı. Peki, KPSS Ortaöğretim'e kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek?

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KPSS Ortaöğretim’e kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek? KPSS Ortaöğretim başvuru sayısı belli oldu!
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavı bugün saat 10.15'te başlıyor. Lise mezunları, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplam 120 soruyu yanıtlayacak. Memuriyet yolunda önemli bir adım olan sınav öncesinde, kaç adayın başvuru yaptığı ve hangi lise türünden ne kadar katılım olduğu da belli oldu.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM'E KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu açıkladı. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen lise mezunları, 25 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde düzenlenen sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularını yanıtlayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM KADIN VE ERKEK ADAY SAYISI KAÇ?

ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre sınava başvuranların 1 milyon 448 bin 945'ini kadın, 1 milyon 536 bin 493'ünü ise erkek adaylar oluşturuyor. Başvurularda erkek adayların sayısı kadın adayları geride bırakırken sınavda farklı lise türlerinden mezun olan milyonlarca kişi memuriyet için ter dökecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM'E EN ÇOK HANGİ LİSE MEZUNLARI BAŞVURDU?

2026 KPSS Ortaöğretim başvurularında ilk sırayı meslek lisesi mezunları aldı. Anadolu lisesi mezunları ise meslek liselerini takip etti. Açık öğretim lisesinden başvuranların sayısı da yarım milyonu aştı.

ÖSYM'nin açıkladığı lise türlerine göre başvuru dağılımı şöyle:

  • Meslek lisesi: 946 bin 606 aday
  • Anadolu lisesi: 938 bin 230 aday
  • Açık öğretim lisesi: 540 bin 629 aday
  • İmam hatip lisesi: 299 bin 509 aday
  • Fen lisesi: 59 bin 659 aday
  • Sosyal bilimler lisesi: 17 bin 389 aday
  • Diğer lise türleri: 183 bin 416 aday

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ ENGELLİ ADAY KATILACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına 11 bin 984 engelli aday katılacak. ÖSYM, adayların engel durumlarına ve bireysel ihtiyaçlarına göre sınav salonlarında gerekli düzenlemeleri yaptı. Bu kapsamda erişilebilir binalar ve uygun sınav salonları belirlendi. Yardımcı görevli talebinde bulunan adaylar için de görevlendirmeler tamamlandı.

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KPSS Ortaöğretim'e kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek? KPSS Ortaöğretim başvuru sayısı belli oldu!
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