KPSS Ortaöğretim’e kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek? KPSS Ortaöğretim başvuru sayısı belli oldu!

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı bugün saat 10.15'te başlıyor. Lise mezunları, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplam 120 soruyu yanıtlayacak. Memuriyet yolunda önemli bir adım olan sınav öncesinde, kaç adayın başvuru yaptığı ve hangi lise türünden ne kadar katılım olduğu da belli oldu.