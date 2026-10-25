KPSS Ortaöğretim’e kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek? KPSS Ortaöğretim başvuru sayısı belli oldu!

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı bugün saat 10.15'te başlıyor. Lise mezunları, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplam 120 soruyu yanıtlayacak. Memuriyet yolunda önemli bir adım olan sınav öncesinde, kaç adayın başvuru yaptığı ve hangi lise türünden ne kadar katılım olduğu da belli oldu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu açıkladı. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen lise mezunları, 25 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde düzenlenen sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularını yanıtlayacak.
ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre sınava başvuranların 1 milyon 448 bin 945'ini kadın, 1 milyon 536 bin 493'ünü ise erkek adaylar oluşturuyor. Başvurularda erkek adayların sayısı kadın adayları geride bırakırken sınavda farklı lise türlerinden mezun olan milyonlarca kişi memuriyet için ter dökecek.
2026 KPSS Ortaöğretim başvurularında ilk sırayı meslek lisesi mezunları aldı. Anadolu lisesi mezunları ise meslek liselerini takip etti. Açık öğretim lisesinden başvuranların sayısı da yarım milyonu aştı.
ÖSYM'nin açıkladığı lise türlerine göre başvuru dağılımı şöyle:
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına 11 bin 984 engelli aday katılacak. ÖSYM, adayların engel durumlarına ve bireysel ihtiyaçlarına göre sınav salonlarında gerekli düzenlemeleri yaptı. Bu kapsamda erişilebilir binalar ve uygun sınav salonları belirlendi. Yardımcı görevli talebinde bulunan adaylar için de görevlendirmeler tamamlandı.