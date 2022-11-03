KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? 2022 KPSS ön lisans P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri?

ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda sonuç belgelerinde yer alan KPSS P1, P2, P3 puan türleri dikkat çekiyor. Bu yıl gerçekleşen ön lisans oturumunda adaylar bu puanlarının hangi kurumlar tarafından yapılan alımlarda istendiği merak ediliyor. Peki; KPSS ön lisans P1, P2 ve P3 puan türü nedir? 2022 KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte tüm detaylar…