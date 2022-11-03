Haberler Yaşam Haberleri KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? 2022 KPSS ön lisans P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri?
Giriş Tarihi: 3.11.2022 16:17

KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? 2022 KPSS ön lisans P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam etmek isteyen ön lisans adaylarının katılım sağladığı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri de gündeme geldi. Adaylar bu puanlarla hangi kurumların alım yapacağı gibi detayları merak ederken internet aracılığı ile bu konuda yanıt arıyor. Peki, KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? 2022 KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte tüm detaylar…

KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? 2022 KPSS ön lisans P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri?

ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda sonuç belgelerinde yer alan KPSS P1, P2, P3 puan türleri dikkat çekiyor. Bu yıl gerçekleşen ön lisans oturumunda adaylar bu puanlarının hangi kurumlar tarafından yapılan alımlarda istendiği merak ediliyor. Peki; KPSS ön lisans P1, P2 ve P3 puan türü nedir? 2022 KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte tüm detaylar…

KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri?

KPSS P1 puan türü nedir?

Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P2 puan türü nedir?

Hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 puan türü nedir?

Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri?

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

  • BİST Uzman Yardımcısı
  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
  • Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
  • İller Bankası Uzman Yardımcısı
  • Bakanlıkların mühendislik kadroları
  • Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

P2 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,
  • Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,
  • SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,
  • Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,
  • Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
  • Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE İLGİLİ ALIM YAPAN KURUMLAR

  • Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
  • Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
  • Gümrük Muhafaza Memurluğu
  • Gümrük Muayene Memurluğu
  • Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
  • Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
  • Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
  • Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
  • T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
  • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
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KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? 2022 KPSS ön lisans P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri?
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