KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir? 2022 KPSS ön lisans P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri?

ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda sonuç belgelerinde yer alan KPSS P1, P2, P3 puan türleri dikkat çekiyor. Bu yıl gerçekleşen ön lisans oturumunda adaylar bu puanlarının hangi kurumlar tarafından yapılan alımlarda istendiği merak ediliyor. Peki; KPSS ön lisans P1, P2 ve P3 puan türü nedir? 2022 KPSS P1, P2, P3 puan türleri ile alım yapan kurumlar hangileri? İşte tüm detaylar…
KPSS P1 puan türü nedir?
Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.
KPSS P2 puan türü nedir?
Hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.
P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
KPSS P3 puan türü nedir?
Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek yüzde 50,
Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
P2 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR
KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE İLGİLİ ALIM YAPAN KURUMLAR