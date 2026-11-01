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Giriş Tarihi: 1.11.2026 08:51 Son Güncelleme: 1.11.2026 08:52

KPSS sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS 2026 DHBT sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katılacağı sınav öncesinde, sınavın başlama ve bitiş saati ile soru sayısı ve sınav süresi merak konusu oldu.

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KPSS sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS 2026 DHBT sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS DHBT 2026 oturumuna katılacak adaylar, sınav günü saat kaçta salonda bulunmaları gerektiğini ve sınavda kendilerine ne kadar süre verileceğini araştırıyor. İşte KPSS DHBT sınav saatleri, süresi ve soru sayısına ilişkin merak edilenler.

KPSS DHBT 2026 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Tek oturum halinde yapılacak sınavda adaylara 60 dakika cevaplama süresi tanınacak. Buna göre sınav saat 11.15'te sona erecek.

Sınava katılacak adayların en geç saat 10.00'a kadar sınav binalarında hazır bulunması gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

KPSS DHBT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS DHBT 2026 sınavında adaylara toplam 60 dakika süre verilecek. Sınav saat 10.15'te başlayıp 11.15'te tamamlanacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 20 dakika ilave süre kullanabilecek.

KPSS DHBT SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

2026 KPSS DHBT sınavında adaylara toplam 40 soru yöneltilecek. Sorular, adayların din hizmetleri alanındaki bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik olacak. Sınav için adaylara 60 dakika süre verilecek.

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KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS DHBT sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini görüntüleyebiliyor.

2026 KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN.

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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KPSS sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS 2026 DHBT sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?
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