KPSS sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS 2026 DHBT sınavı kaç dakika, kaç soru olacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS DHBT 2026 oturumuna katılacak adaylar, sınav günü saat kaçta salonda bulunmaları gerektiğini ve sınavda kendilerine ne kadar süre verileceğini araştırıyor. İşte KPSS DHBT sınav saatleri, süresi ve soru sayısına ilişkin merak edilenler.

KPSS DHBT 2026 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Tek oturum halinde yapılacak sınavda adaylara 60 dakika cevaplama süresi tanınacak. Buna göre sınav saat 11.15'te sona erecek.

Sınava katılacak adayların en geç saat 10.00'a kadar sınav binalarında hazır bulunması gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.