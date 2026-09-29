KPSS SONUÇ TARİHİ 2026: ÖSYM ile KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde KPSS Lisans sınavının sonuç tarihi belli oldu. Buna göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adayların sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak.