KPSS sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın 2026 yılı Lisans oturumlarında Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların sonuçlara ilişkin bekleyişi başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde yer alan sonuç tarihi doğrultusunda değerlendirme işlemlerinin ardından puanlar erişime açılacak.
ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Aynı tarih, 12 ve 13 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları için de geçerli olacak.
Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların KPSS puanları ve sınav sonuç bilgileri erişime açılacak.
2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü uygulandı.
KPSS Lisans kapsamında Alan Bilgisi oturumları ise iki gün halinde düzenlendi. Alan Bilgisi 1. gün sınavı 12 Eylül 2026, 2. gün sınavı ise 13 Eylül 2026 tarihinde yapıldı.
KPSS sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki sonuç ekranına girerek T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.
Sonuç ekranında adayların ilgili KPSS oturumlarına ilişkin puan ve değerlendirme bilgileri yer alacak. Adayların tercih ve atama süreçlerinde kullanacakları puan türleri ise başvurulan kadro ve ilgili tercih kılavuzundaki şartlara göre değerlendirilecek.
2026-KPSS Ortaöğretim, Lisans sınavından farklı bir takvim kapsamında gerçekleştirilecek. ÖSYM takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak ve sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
Din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı (2026-KPSS Ön Lisans) ise 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
2026-KPSS Ön Lisans Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/u8SpafdZj3 pic.twitter.com/gF5YZtdFmK— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 24, 2026