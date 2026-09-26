KPSS sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

KPSS sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki sonuç ekranına girerek T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sonuç ekranında adayların ilgili KPSS oturumlarına ilişkin puan ve değerlendirme bilgileri yer alacak. Adayların tercih ve atama süreçlerinde kullanacakları puan türleri ise başvurulan kadro ve ilgili tercih kılavuzundaki şartlara göre değerlendirilecek.