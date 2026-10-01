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Giriş Tarihi: 1.10.2026 13:15

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? KPSS Lisans sonuç tarihi belli oldu!

KPSS sonuçları için geri sayım sürerken sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sonuç ekranına nasıl ulaşacaklarını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda KPSS sonuç tarihi belli olurken, adayların merak ettiği sorgulama detayları da netleşti.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? KPSS Lisans sonuç tarihi belli oldu!
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KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınav performanslarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların hangi gün erişime açılacağı, sonuç ekranına nereden girileceği ve sorgulama sırasında izlenecek adımlar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre 2026-KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN NASIL SORGULANIR?

KPSS Lisans sonuçları ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapacak.

ÖSYM 2026 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI TAKVİMİ

ÖSYM takvimine göre;

- KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak ve sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

- Din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

- KPSS Ön Lisans ise 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? KPSS Lisans sonuç tarihi belli oldu!
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