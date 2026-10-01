KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? KPSS Lisans sonuç tarihi belli oldu!

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınav performanslarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların hangi gün erişime açılacağı, sonuç ekranına nereden girileceği ve sorgulama sırasında izlenecek adımlar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre 2026-KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans sonuçları ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapacak.
ÖSYM takvimine göre;
- KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak ve sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
- Din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
- KPSS Ön Lisans ise 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.