KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 KPSS lisans sonuçları ÖSYM AİS ekranında sorgula

KPSS sonuçları ile ilgili son dakika haberi için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. 18 Eylül- 2 Ekim tarihlerinde gerçekleşen lisans sınavı üç oturumda düzenlendi. Bu doğrultuda, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans sonuçları bugün açıklanacak. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 KPSS lisans sonuçları ÖSYM AİS ekranında sorgula
KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu.
2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ise 21 Ekim 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınavın açıklanacağı gün belli olurken saat konusunda net bir bilgi yok.
Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda sonuçların verilen tarihten önce açıklandığı görüldü.
Bu noktada KPSS lisans sonuçları 21 Ekim'den önce, önlisans sonuçları da 3 Kasım'dan önce açıklanabilir. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; 2022 KPSS Önlisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.
Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.
Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.
Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puan türleri hesaplanacak. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.