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Giriş Tarihi: 26.11.2024 00:02

KPSS tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM kılavuzu ile KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri ne zaman?

KPSS tercihleri ne zaman sorusu yanıt arıyor. Milyonları aşkın adayın yanıt beklediği soru açıklanan sınav sonuçları sonrasında gündemdeki önemli konu başlıkları arasında yerini aldı. 2024 ÖSYM kılavuzu ile KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih tarihleri ve kılavuzu için araştırmalar hız kazandı. Peki, KPSS tercihleri ne zaman, yıl bitmeden başlayacak mı? İşte, detaylar...

KPSS tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM kılavuzu ile KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri ne zaman?

KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri için geri sayım sürüyor. Tercih için gün sayan adaylar ÖSYM duyurularını yakın takibe aldı. Tercih sürecine dair detaylar ÖSYM kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM kılavuzu ile KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri ne zaman?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS, LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih kılavuzlarına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans mezunlarının tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak.

Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

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KPSS tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM kılavuzu ile KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri ne zaman?
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