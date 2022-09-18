KPSS’de Tom Hanks Forrest Gump sorusunun yanıtı nedir? İşte Forrest Gump filminde Tom Hanks’i kim seslendirdi sorusunun yanıtı!

Bugün düzenlenen KPSS Lisans sınavının ilk oturumunda adaylara sorulan Tom Hanks Forrest Gump sorusu yanıt arıyor. Sınav sonrası sosyal medyada pek çok aday bu soruya doğru yanıt verdiğini ifade eden paylaşımlarda bulundu. Peki, KPSS'de Tom Hanks Forrest Gump sorusunun yanıtı nedir? İşte detaylar...
KPSS SORUSU
CEVABI: 2022 KPSS'de çıkan sorulardan birisi olan Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu filmde ünlü oyuncu Tom Hanks'i Sungun Babacan seslendirmişti.