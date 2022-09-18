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Giriş Tarihi: 18.9.2022 13:29

KPSS'de Tom Hanks Forrest Gump sorusunun yanıtı nedir? İşte Forrest Gump filminde Tom Hanks’i kim seslendirdi sorusunun yanıtı!

Tom Hanks Forrest Gump sorusu KPSS sınavından çıkan adayların gündeminde. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara bu soru yöneltildi. Hal böyle olunca sınavdan çıkan adaylar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, KPSS'de Tom Hanks Forrest Gump sorusunun yanıtı nedir? İşte detaylar...

KPSS’de Tom Hanks Forrest Gump sorusunun yanıtı nedir? İşte Forrest Gump filminde Tom Hanks’i kim seslendirdi sorusunun yanıtı!

Bugün düzenlenen KPSS Lisans sınavının ilk oturumunda adaylara sorulan Tom Hanks Forrest Gump sorusu yanıt arıyor. Sınav sonrası sosyal medyada pek çok aday bu soruya doğru yanıt verdiğini ifade eden paylaşımlarda bulundu. Peki, KPSS'de Tom Hanks Forrest Gump sorusunun yanıtı nedir? İşte detaylar...

KPSS ADAYLARI DİKKAT! 2022 KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

KPSS SORUSU

CEVABI: 2022 KPSS'de çıkan sorulardan birisi olan Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu filmde ünlü oyuncu Tom Hanks'i Sungun Babacan seslendirmişti.

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KPSS'de Tom Hanks Forrest Gump sorusunun yanıtı nedir? İşte Forrest Gump filminde Tom Hanks’i kim seslendirdi sorusunun yanıtı!
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