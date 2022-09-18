KPSS’de Tom Hanks Forrest Gump sorusunun yanıtı nedir? İşte Forrest Gump filminde Tom Hanks’i kim seslendirdi sorusunun yanıtı!

Bugün düzenlenen KPSS Lisans sınavının ilk oturumunda adaylara sorulan Tom Hanks Forrest Gump sorusu yanıt arıyor. Sınav sonrası sosyal medyada pek çok aday bu soruya doğru yanıt verdiğini ifade eden paylaşımlarda bulundu. Peki, KPSS'de Tom Hanks Forrest Gump sorusunun yanıtı nedir? İşte detaylar...