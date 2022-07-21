Kredi çekecekler bu habere dikkat! İşte güncel Akbank, TEB, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları listesi

Kredi faiz oranları Temmuz ayına özel fırsatlarıyla ilgi görüyor. Taşıt, ihtiyaç ve konut gibi ihtiyacına uygun düşük faizli kredinin peşine düşen vatandaşlar bu kapsamda detayları araştırmaya başladı. "Kredi faiz oranları nasıl, düştü mü?" soruları ise bu noktada yanıt arıyor. Bilindiği üzere son olarak BDDK kredilerde vade sayısının sınırlandırılması kararını vermişti. Bu gelişmeyle krediye başvurularda düşüş yaşandı. Peki, hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? İşte güncel kredi faiz oranları listesi ve detaylar...