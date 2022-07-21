Haberler Yaşam Haberleri Kredi çekecekler bu habere dikkat! İşte güncel Akbank, TEB, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları listesi
Giriş Tarihi: 21.7.2022 09:17

Kredi çekecekler bu habere dikkat! İşte güncel Akbank, TEB, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları listesi

Kredi çekecek olan vatandaşlar gün içerisinde çokça kez faiz oranları listesini incelemeye devam ediyor. Düşük faizli uzun vadeli kampanyalarını müşterilerine duyuran bankalardan özellikle kamu bankaları faizlerde müşterilerine diğerlerine oranla daha düşük faizler sunuyor. Öte yandan “Kredi faiz oranları nasıl, düştü mü?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Akbank, TEB, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları listesi ve detaylar...

Kredi çekecekler bu habere dikkat! İşte güncel Akbank, TEB, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları listesi

Kredi faiz oranları Temmuz ayına özel fırsatlarıyla ilgi görüyor. Taşıt, ihtiyaç ve konut gibi ihtiyacına uygun düşük faizli kredinin peşine düşen vatandaşlar bu kapsamda detayları araştırmaya başladı. "Kredi faiz oranları nasıl, düştü mü?" soruları ise bu noktada yanıt arıyor. Bilindiği üzere son olarak BDDK kredilerde vade sayısının sınırlandırılması kararını vermişti. Bu gelişmeyle krediye başvurularda düşüş yaşandı. Peki, hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? İşte güncel kredi faiz oranları listesi ve detaylar...

Krediye ihtiyacı olanlar dikkat! 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Vakıfbank kredi faiz oranları listesi...

İŞTE KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM!

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı: 1,79

Halbank ihtiyaç kredisi faiz oranı: 1,89

Krediye ihtiyacı olanlar dikkat! 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Vakıfbank kredi faiz oranları listesi...

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı: 1,91

TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı: 1,95

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Krediye ihtiyacı olanlar dikkat! 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Vakıfbank kredi faiz oranları listesi...

Türkiye İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı: 2,15

Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranı: 2,26

Krediye ihtiyacı olanlar dikkat! 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Vakıfbank kredi faiz oranları listesi...

Garanti BBVA ihtiyaç kredisi faiz oranı: 2,83

Yapıkredi ihtiyaç kredisi faiz oranı: 3,40

Krediye ihtiyacı olanlar dikkat! 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Vakıfbank kredi faiz oranları listesi...

Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranı: 1,59

ING taşıt kredisi faiz oranı: 2,89

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Krediye ihtiyacı olanlar dikkat! 2022 Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Vakıfbank kredi faiz oranları listesi...

Türkiye İş Bankası taşıt kredisi faiz oranı: 2,05

Garanti BBVA taşıt kredisi faiz oranı: 2,29

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Kredi çekecekler bu habere dikkat! İşte güncel Akbank, TEB, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları listesi
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