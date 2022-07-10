Haberler Yaşam Haberleri Kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! 2022 Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları
Giriş Tarihi: 10.7.2022 11:58

Kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! 2022 Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları, vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Taşıt, konut, ihtiyaç gibi nedenlerle kredi çekmek isteyenler, bankaların düşük faizli uzun vadeli seçeneklerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu kapsamda Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Finansbank, Akbank ve diğer bankaların duyurduğu kampanyalar yakından takip ediliyor. Peki; 2022 Konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum nedir? İşte 10 Temmuz 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi!

Kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! 2022 Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları

Çeşitli nedenlerle kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde bankaların güncel faiz oranları ve kampanyaları belli oldu. Akabinde düşük faizli uzun vadeli en uygun seçeneği bulmak isteyenler, "Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl?" sorusunu gündeme taşıdı. Ev, araba ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, aylık taksit miktarından çekilen tutara uygulanan faize kadar tüm detayları incelemek için araştırmalarına başladı. İşte 10 Temmuz 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların 100.000, 200.000, 300.000 tutarlı kredilere uyguladığı güncel kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tutar: 50 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,89

Aylık taksit tutarı: 2.753,41 TL

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tutar: 100 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,89

Aylık taksit tutarı: 5.506,76 TL

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tutar: 200 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,89

Aylık taksit tutarı: 11.013,46 TL

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tutar: 50 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz oranı: 1,59

Taksit tutarı: 1.625,98 TL

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tutar: 100 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz oranı: 1,59

Taksit tutarı: 3.251,93 TL

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tutar: 200 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz oranı: 1,59

Taksit tutarı: 6.503,83 TL

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİ FAİZ ORANLARI

Tutar: 25 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: 1,91

Taksit tutarı: 1.042,89 TL

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİ FAİZ ORANLAR

Tutar: 50 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: 1,91

Taksit tutarı: 2.085,78 TL

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tutar. 100 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: 1,29

Taksit tutarı: 3.490,09 TL

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi

Tutar: 200 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı: 1,59

Taksit tutarı: 7.830,83

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Kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! 2022 Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları
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