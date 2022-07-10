Kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! 2022 Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları

Çeşitli nedenlerle kredi çekmek isteyenler bu habere dikkat! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde bankaların güncel faiz oranları ve kampanyaları belli oldu. Akabinde düşük faizli uzun vadeli en uygun seçeneği bulmak isteyenler, "Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl?" sorusunu gündeme taşıdı. Ev, araba ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, aylık taksit miktarından çekilen tutara uygulanan faize kadar tüm detayları incelemek için araştırmalarına başladı. İşte 10 Temmuz 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların 100.000, 200.000, 300.000 tutarlı kredilere uyguladığı güncel kredi faiz oranları...