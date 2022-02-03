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Giriş Tarihi: 3.2.2022 13:09 Son Güncelleme: 3.2.2022 13:43

Kredi danışmanlığı altında dolandırıcılık

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kredi danışmanlığı altında dolandırıcılık

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kredi danışmanlığı adı altında banka kredi notu düşük olan kişilere kredi çıkartarak komisyon alan şebekeye yönelik 10 bankacının da aralarında bulunduğu 30 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Dolandırıcılar 200 kişiyi mağdur ettiği tespit edilirken 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Banka çalışanları, bankanın açıklarını söyleyerek kredi notunu nasıl yükseltecekleri hakkında detaylı bilgi verirken şebekenin de mağdurlar üzerine paravan şirket kurdukları tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün titizlikle yürüttüğü soruşmanın detaylarına SABAH ulaştı.

Kredi danışmanlığı altında dolandırıcılık | Video

Mali polis, kredi danışmanlığı adı altında banka kredi notu düşük olan kişilere komisyon karşılığında 10 banka çalışanı aracılığıyla kredi çıkaran ve mağdurların üzerine paravan şirket kuran dolandırıcılık şebekesini tespit etti.

Dolandırıcılar, internet üzerinden 'kredi düşük olan kişilere kredi çıkarılır' şeklinde verdikleri ilan ve aracılar ile mağdurları ağlarına düşürmeyi başardı.

KREDİ NOTU DÜŞÜK KİŞİLERİ HEDEFE ALDILAR

Kredi notu düşük olan kişiler, istedikleri kredi miktarından yüzde 20'si şebeke üyelerine yüzde 5'ini de banka çalışanına vermeyi kabul ettikten sonra süreç başladı. Bankacılar, kredi notu düşük olan kişilere nasıl kredi notu yükseltecekleri konusunda bilgi verirken diğer şebeke üyeleri de oluşturdukları şirket üzerinden kredi başvurusunda bulunan kişileri çalışan gibi gösterip bordro çıkarttı.

Banka çalışanları başvuru yapan kişinin eksikleri tamamlayıp istenilen kredi miktarının çıkmasını sağladı. Banka kredisi için gelen kişiler, kredi karşılığında kendi adına paravan şirket kurulması için onay da verdi. Şebeke, bu yöntemle 200 kişiyi mağdur ederken 6 milyon lira haksız kazanç elde etti. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını tamamlamasının ardından 10 banka çalışanın aralarında bulunduğu 30 kişi eş zamanlı baskınla gözaltına alındı.

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Kredi danışmanlığı altında dolandırıcılık
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