Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün titizlikle yürüttüğü soruşmanın detaylarına SABAH ulaştı.

Kredi danışmanlığı altında dolandırıcılık | Video

Mali polis, kredi danışmanlığı adı altında banka kredi notu düşük olan kişilere komisyon karşılığında 10 banka çalışanı aracılığıyla kredi çıkaran ve mağdurların üzerine paravan şirket kuran dolandırıcılık şebekesini tespit etti.

Dolandırıcılar, internet üzerinden 'kredi düşük olan kişilere kredi çıkarılır' şeklinde verdikleri ilan ve aracılar ile mağdurları ağlarına düşürmeyi başardı.

KREDİ NOTU DÜŞÜK KİŞİLERİ HEDEFE ALDILAR

Kredi notu düşük olan kişiler, istedikleri kredi miktarından yüzde 20'si şebeke üyelerine yüzde 5'ini de banka çalışanına vermeyi kabul ettikten sonra süreç başladı. Bankacılar, kredi notu düşük olan kişilere nasıl kredi notu yükseltecekleri konusunda bilgi verirken diğer şebeke üyeleri de oluşturdukları şirket üzerinden kredi başvurusunda bulunan kişileri çalışan gibi gösterip bordro çıkarttı.

Banka çalışanları başvuru yapan kişinin eksikleri tamamlayıp istenilen kredi miktarının çıkmasını sağladı. Banka kredisi için gelen kişiler, kredi karşılığında kendi adına paravan şirket kurulması için onay da verdi. Şebeke, bu yöntemle 200 kişiyi mağdur ederken 6 milyon lira haksız kazanç elde etti. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını tamamlamasının ardından 10 banka çalışanın aralarında bulunduğu 30 kişi eş zamanlı baskınla gözaltına alındı.