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Giriş Tarihi: 31.8.2022 11:53

Kredi faiz oranları 2022: Akbank, TEB, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranları listesi

Bankaların kredi faiz oranları, kredi çekecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akbank, TEB, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası ve diğer tüm bankalar, düşük faizli uzun vadeli kampanyalarını resmi siteleri üzerinden duyuruyor. Düşük faizli ihtiyaç, konut, taşıt kredi araştırmasına çıkan vatandaşlar, ‘’Kredi faiz oranları nasıl, düştü mü?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 Akbank, TEB, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranları listesi ve detaylar...

Kredi faiz oranları 2022: Akbank, TEB, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranları listesi

Ev, araba ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların gündeminde kredi faiz oranları yer alıyor. Bu noktada bankaların güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ve kampanyaları araştırılıyor. Düşük faizli uzun vadeli en uygun seçeneği bulmak isteyenler, aylık taksit miktarından çekilen tutara uygulanan faize kadar tüm detayları incelemek istiyor. Peki, Kredi faiz oranları nasıl, düştü mü? İşte 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların güncel kredi faiz oranları listesi…

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,29

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,89

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,20

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,12

Taşıt kredisi: % 2,05

Konut kredisi: %2,08

HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,57

Taşıt kredisi: %3,79

Konut kredisi: %3,79

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,24

Taşıt kredisi: %2,84

Konut kredisi: %2,71

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,91

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,29

ŞEKERBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %3,33

Taşıt kredisi: %3,83

Konut kredisi vadeye göre faiz oranları: 3-12 Ay(%3.17) 13-18 Ay(%3.33) 19-24 Ay(%3.33) 25-36 Ay(%3.33) 37-48 Ay(%3.33) 49-60 Ay(%3.33) 61-72 Ay(%3.50) 73-84 Ay(%3.50) 85-96 Ay(%3.50) 97-108 Ay(%3.55) 109-120 Ay(%3.60)

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79

Taşıt kredisi: %2,72

Konut kredisi: %2,99

ING KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,49

Taşıt kredisi: %2,19

Konut kredisi: %2,55

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Kredi faiz oranları 2022: Akbank, TEB, Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi faiz oranları listesi
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