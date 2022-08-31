Ev, araba ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların gündeminde kredi faiz oranları yer alıyor. Bu noktada bankaların güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ve kampanyaları araştırılıyor. Düşük faizli uzun vadeli en uygun seçeneği bulmak isteyenler, aylık taksit miktarından çekilen tutara uygulanan faize kadar tüm detayları incelemek istiyor. Peki, Kredi faiz oranları nasıl, düştü mü? İşte 2022 Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların güncel kredi faiz oranları listesi…