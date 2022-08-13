Haberler Yaşam Haberleri Kredi faiz oranları 2022: Bankaların Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları nasıl?
Giriş Tarihi: 13.8.2022 15:30

Kredi faiz oranları 2022: Bankaların Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları nasıl?

Bankaların kredi faiz oranları vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası ve diğer tüm tekliflerini resmi siteleri üzerinden duyuruyor. İhtiyaç, konut, taşıt kredilerinde düşük faizli kredinin arayışına çıkan vatandaşlar "Bankaların güncel kredi faiz oranları nasıl?" sorularına yanıt arıyor. Peki Bankaların Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları nasıl? İşte Kredi faiz oranları 2022

Kredi faiz oranları 2022: Bankaların Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları nasıl?

Pek çok bankanın güncel kredi faiz oranları merak ediliyor. Bankaların kredi faiz oranları üzerinde yaptığı indirim sonrasında acil nakit ihtiyacı olan ve konut alma hayali kuran binlerce vatandaş detayları araştırmaya başladı. Çeşitli sebeple bankaların kredisine ihtiyacı olan vatandaşlar "2022 Ağustos ayı Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, ne oldu?" Soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel 2022 kredi faiz oranları

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,89

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,20

HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,83

Taşıt kredisi: %3,99

Konut kredisi: %3,99

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,09

Taşıt kredisi: %2,84

Konut kredisi: %2,71

AKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,91

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,29

ŞEKERBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %3,33

Taşıt kredisi: %3,83

Konut kredisi vadeye göre faiz oranları: 3-12 Ay (%3.17) 13-18 Ay (%3.33) 19-24 Ay (%3.33) 25-36 Ay (%3.33) 37-48 Ay (%3.33) 49-60 Ay (%3.33) 61-72 Ay (%3.50) 73-84 Ay (%3.50) 85-96 Ay (%3.50) 97-108 Ay (%3.55) 109-120 Ay (%3.60)

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79

Taşıt kredisi: %2,75

Konut kredisi: %2,99

ING KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %3,14

Taşıt kredisi: %2,94

Konut kredisi: %3,14

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,75

Taşıt kredisi: %2,19

Konut kredisi: %2,99

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,36

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Kredi faiz oranları 2022: Bankaların Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları nasıl?
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