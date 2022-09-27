Kredi faiz oranları düştü mü? İşte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları güncel listesiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Müşterilerine düşük faizli ve uzun vade seçenekleriyle kredi veren bankalar büyük ilgi görüyor. Öte yandan acil nakite ihtiyaç duyan vatandaşlar "Kredi faiz oranları düştü mü, son durum nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Vakıfbank, TEB banka banka güncel kredi faiz oranları listesi.