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Giriş Tarihi: 27.9.2022 10:29

Kredi faiz oranları düştü mü? İşte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları

Bankaların kredi faiz oranları listesi, yakından takip edilmeye devam ediyor. İhtiyaç, konut, taşıt kredilerinde düşük faizli ve uzun vadeli kampanyalardan yararlanmak isteyenler gün içerisinde Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Vakıfbank, TEB ve diğer tüm bankaların resmi sitelerinde bulunan kredi faiz oranları listesini inceliyor. Peki, Kredi faiz oranları düştü mü, son durum nedir? İşte tüm detaylar.

Kredi faiz oranları düştü mü? İşte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları güncel listesiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Müşterilerine düşük faizli ve uzun vade seçenekleriyle kredi veren bankalar büyük ilgi görüyor. Öte yandan acil nakite ihtiyaç duyan vatandaşlar "Kredi faiz oranları düştü mü, son durum nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Garanti, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Vakıfbank, TEB banka banka güncel kredi faiz oranları listesi.

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,29

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,89

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,20

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,12

Taşıt kredisi: % 2,05

Konut kredisi: %2,08

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,57

Taşıt kredisi: %3,79

Konut kredisi: %3,79

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %2,24

Taşıt kredisi: %2,84

Konut kredisi: %2,71

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,91

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,29

Kredi çekecekler dikkat! 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarında düşük faizli kredi seçenekleri

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79

Taşıt kredisi: %2,72

Konut kredisi: %2,99

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Kredi faiz oranları düştü mü? İşte, konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranları
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