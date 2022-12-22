Kredi faiz oranları yenilendi! İşte 2022 Kuveytürk, ING, Vakıfbank, Enpara ve diğer bankaların kredi faiz oranları

Banka banka kredi faiz oranları merak ediliyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kredi çekecek olan vatandaşlar faiz oranları incelemesine çıktı. Merkez Bankası bugün politika faizi kararını duyurmuştu. Bu doğrultuda vatandaşlar "bankaların kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları ve detaylar…