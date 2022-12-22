Haberler Yaşam Haberleri Kredi faiz oranları yenilendi! İşte 2022 Kuveytürk, ING, Vakıfbank, Enpara ve diğer bankaların kredi faiz oranları
Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:51

Kredi faiz oranları yenilendi! İşte 2022 Kuveytürk, ING, Vakıfbank, Enpara ve diğer bankaların kredi faiz oranları

Merkez Bankası faiz oranını açıklarken gözler bankaların kredi faiz oranlarına çevrildi. Uzun vadeli düşük faizli krediler vatandaşlar tarafından tercih edilirken bu kapsamda “Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?” soruları yanıt aramaya başladı. Konut, ihtiyaç, taşıt kredilerinde son durumu bu başlık altında derledik. İşte banka banka kredi faiz oranları ve tüm detaylar.

Kredi faiz oranları yenilendi! İşte 2022 Kuveytürk, ING, Vakıfbank, Enpara ve diğer bankaların kredi faiz oranları

Banka banka kredi faiz oranları merak ediliyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kredi çekecek olan vatandaşlar faiz oranları incelemesine çıktı. Merkez Bankası bugün politika faizi kararını duyurmuştu. Bu doğrultuda vatandaşlar "bankaların kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları ve detaylar…

Kredi almak isteyenler dikkat! İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL’lik kredilere uyguladığı kredi faiz oranları...

BANKALARIN KREDİ TUTARLARI/VADE SEÇENEĞİ/FAİZ ORANLARI (22 ARALIK 2022)

Aşağıda bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları verilmiştir.

BANKALAR KREDİ TUTARI VADE SEÇENEĞİ FAİZ ORANI
Kuveytürk 500 - 5.000 TL 1 - 12 Ay %0,00
ONB Finansbank 1.000 - 150.000 TL 1 - 36 Ay %0,98 - %1,96
ING 500 - 500.000 TL 3 - 36 Ay %1,34 - %1,49
Enpara.com 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %1,49 - %1,99
Vakıfbank 3.000 - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1,55
Denizbank 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %1,79 - %2,65
Akbank 1.000 - 500.000 TL 1 - 36 Ay %1,87 - %2,26
Fibabanka 1.500 - 130.000 TL 3 - 36 Ay %1,89 - %2,29
Halkbank 1.000 - 10.000 TL 1 - 36 Ay %1,89

Kredi almak isteyenler dikkat! İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL’lik kredilere uyguladığı kredi faiz oranları...

Alternatif Bank 1.000 - 200.000 TL 1 - 36 Ay %2,02 - %2,73
İş Bank 3.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %2,05 - %2,15
Garanti BBVA 1.000 - 500.000 TL 3 - 36 Ay %2,16 - %2,67
ICBC 1.000 - 50.000 TL 1 - 36 Ay %2,25 - %2,39
TEB 1.000 - 200.000 TL 1 - 36 Ay %2,65
CEPTETEB 1.000 - 200.000 TL 1 - 36 Ay %2,65
Yapı Kredi 1.000 - 500.000 TL 1 - 36 Ay %2,69 - %3,19
HSBC 1.000 - 50.000 TL 3 - 36 Ay %2,79
Anadolu Bank 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %2,90
N Kolay 2.000 - 70.000 TL 3 - 36 Ay %3,19 - %3,39

Kredi almak isteyenler dikkat! İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 100.000, 200.000, 300.000 TL’lik kredilere uyguladığı kredi faiz oranları...

İhtiyaç kredisi, eğitim, tatil, yol, giyim, seyahat gibi bireysel harcamalarınız veya hizmet alımlarınız için gerekli nakit ihtiyaçlarınızı karşılayarak geri ödemelerinizi uzun vadede yapabileceğiniz bir finansman aracıdır.

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Kredi faiz oranları yenilendi! İşte 2022 Kuveytürk, ING, Vakıfbank, Enpara ve diğer bankaların kredi faiz oranları
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