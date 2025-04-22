Kreşteki dayağa ödül gibi ceza! 5 asgari ücret kesim cezası

Olay, geçtiğimiz yıl 24 Nisan günü merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde bulunan bir özel kreşte meydana geldi. Fatih ve Elife C. çifti, saldırıdan iki ay kadar önce çocuklarını özel kreşe yazdırdı. Olay günü kreşin yatakhanesinde uyuyan çocuklardan 4 yaşındaki M.U.S., yerinden kalkıp, B.A.C'nin yatağına gitti. M.U.S., B.A.C'nin yatağına çıkıp çocuğu ısırmaya başladı. Çocuğun çığlıkları üzerine yatakhaneye gelen öğretmenler, M.U.S'yi güçlükle ayırabildi. Vücudunda yaralar oluşan B.A.C., hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Saldırı anı ise kreşin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
SALDIRGAN ÇOCUĞUN ANNESİ VE 3 KREŞ PERSONELİ KUSURLU BULUNDU
B.A.C'nin ailesi konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde saldırgan çocuk M.U.S'nin annesi Gizem Nur S. (31), okul idarecisi Sadettin K. (32) ile öğretmenler Enise Ü. (24) ve Güner E. (36) hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
KURUM MÜDÜRÜNE 5 ASGARİ ÜCRET KESİM CEZASI
Sanıkların yargılanmasına devam edilirken konuyla ilgili başlatılan idari soruşturmada tamamlandı. Okul başka bir isim altında faaliyetlerini sürdürürken okul müdürü Sadettin K. (32) hakkında 5 asgari ücret kesim cezası uygulandığı öğrenildi. Aile verilen bu cezaya isyan etti.