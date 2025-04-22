Kreşteki dayağa ödül gibi ceza! 5 asgari ücret kesim cezası



SALDIRGAN ÇOCUĞUN ANNESİ VE 3 KREŞ PERSONELİ KUSURLU BULUNDU

B.A.C'nin ailesi konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde saldırgan çocuk M.U.S'nin annesi Gizem Nur S. (31), okul idarecisi Sadettin K. (32) ile öğretmenler Enise Ü. (24) ve Güner E. (36) hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.