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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Kripto dolandırıcıları mağdurlarla alay ediyor

Kripto dolandırıcıları mağdurlarla alay ediyor

Milyonlarca dolarını kripto borsada kaybedenler savcılığa başvurdu. Mağdurların avukatı Arife Tuğba Çetinkaya: Vurguncular, mağdurları kızdırmak için lüks yaşamlarını sosyal medyadan paylaşıyor

Bursa'da, 'Bitrota' isimli kripto para borsasında yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Kenan A. ve Hasan Ö.'nün, kendilerini dolandırdığını iddia eden 15 kişi suç duyurusunda bulundu. Şüphelilerin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, yaşadıkları hukuki süreci ve şüphelilerin uyguladıkları yöntemleri anlattı. Daha önce 'Mpax' isimli bir kripto para ile 13 milyonluk vurgun yapan Erkan A.'nın da aynı borsada yer aldığına dikkat çeken Çetinkaya, şüphelilerin sürekli farklı isimlerle kripto para çıkardıklarına değindi. Çetinkaya, kripto para vurgunu yapanların sosyal medya hesaplarından lüks hayatlarını paylaştıklarını ve müvekkillerinin bu durum karşısında üzüldüklerini kaydetti.



'150 MÜVEKKİLİM VAR'
Kripto para vurgunu yapanların ilişkilerini çizdiği şema ile anlatan Çetinkaya, "Mpax için 150 müvekkilim var. Bitrota için sayı daha az ama bireysel suç duyuruları yapılıyor. Bitrota'da 1 milyar liraya varan bir mağduriyet var. Mpax'da da 13 milyon dolarlık bir rakamdan söz edebiliriz. Bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yürütülen bir soruşturma da var ancak biz bunların birbirinden bağımsız hareket etmediklerini söylüyoruz. Bunlar bir şekilde yolları birbiri ile kesişmiş ortak plan ve hareket çerçevesinde devam eden kazançlarını bu yolla sağlayan insanlar. Dalga geçer gibi lüks hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp mağdurların sinirlerini yıpratıyorlar" dedi. DHA

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Kripto dolandırıcıları mağdurlarla alay ediyor
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