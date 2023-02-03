Kripto para sitesi kapandı 200 milyon TL kayboldu

2020 yılında Denizli'de faaliyete geçen sanal para sitesinin kapatılması ile vatandaşlar hem muhatap bulkamıyor, mehde yatırdıkları paraların akibetini merak ediyor. Sistemden sanal para alanların İddiaya göre 200 Milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

Maddi ve manevi olarak kayıplarının olduğunu ve mağdur olduklarını iddia eden vatandaşlar, 1 sene içerisinde kripto paraların hızlı bir şekilde yükseldiğini, ardından hızlı düşüş yaşadığını belirterek kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan site kapatıldığı için paralarını geri alamadıklarını iddia ettiler.

ÇÖZÜM İSTİYORLAR

Kapatılan sistem hakkında açıklama bekleyen mağdurlar "İlk yatırım yapılmaya başlandığında kripto paralar 0,15 kuruştan satılmaya başlandı. Daha sonra 63 kuruşa kadar çıktı. Ardından hızlı bir düşüş yaşanmaya başladı. Her şey 1 buçuk yıl içinde oldu. Şimdi ise site tamamen kapalı. Karşımızda bir muhatapta bulamıyoruz. 300 bin TL kaybeden var, 800 bin TL kaybeden var. Parasını kaybetmiş ama şikayette bulunmayan birçok kişi bulunuyor. Emniyet güçlerimize güveniyoruz ve durumun bir an evvel çözüme kavuşmasını ümit ediyoruz" diyerek yardım bekliyor.