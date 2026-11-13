Kripto yatırımı vaadiyle 2 milyon dolarlık vurgun yaptılar

Lüks yaşamlarıyla çevrelerine zengin izlenimi verdiler, kripto borsasında yüksek kazanç vaat ederek milyonlarca doları topladılar. Paraları kendi aralarında paylaşan şebeke, mağdurları "Paraları kripto borsasında kaybettik" yalanıyla oyaladı. Yapılan incelemelerde şebeke lideri A.D. ile suç ortaklarının, 6 farklı mağduru bu yöntemle dolandırarak toplam 2 milyon dolar haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Mağdurlardan aldıkları paraları kendi aralarında paylaşan şüphelilerin, paranın akıbetini soran mağdurları ise kripto para borsasında kaybettikleri yalanıyla oyaladıkları ortaya çıktı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz soruşturmanın ardından 12 Kasım 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke lideri A.D.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.