Kriptocu ‘balina’dan 280 milyon euroluk vurgun

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) adresini tespit ettiği ve İstanbul Emniyeti tarafından Beşiktaş'taki lüks adreste yakalanan kripto para vurguncusu "Balina James" kod aldı Richard James Schueler'in 3 korumasının yakalanmasının ardından Schueler'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 280 milyon 896 bin Euro vergi kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.

9 LÜKS ARACA EL KONULDU

Schueler'in eşi adına kayıtlı 9 lüks araca el konuldu. Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranan, dünyanın en çok aranan firari suçluları arasında yer alan ve İstanbul'da eşi ile birlikte gözaltına alınan Richard James Schueler'in ülkemizden son olarak 2024 yılında resmi çıkış yaptı. Yasa dışı yollarla yeniden ülkemize giren Schueler, Şubat 2026'dan bu yana aranıyordu. Richard James Schueler'in yakalandığı ilk operasyonda yedi milyon 150 bin dolar, 160 bin Türk lirası, çok sayıda lüks saat, çanta, ziynet eşyası, altı soğuk kripto para cüzdanı, üç ruhsatsız tabanca, dört uzun namlulu tüfek, yedi şarjör, 400 mermi, 11 bilgisayar kasası, 12 dizüstü bilgisayar, 19 harici disk ve 46 adet USB bellek ele geçirilmişti. Schueler'in eşinin adına kayıtlı olan 9 lüks araca el konuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör