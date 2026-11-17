"DIŞINDA BOYA OLMUYOR DİYE HASAR KAYDI OLMAYACAK ANLAMI YOK"

Kilometre ile beraber bazı önemli noktalarda değinen Şenol Uysal, "Biz elimizden geldiği kadar burada bazı araçlarda beyinden kilometre okumuyor ve okumadığını da belirtiyoruz ama yüzde 90, kilometre düşürmeyi net tespit edebiliyoruz. Kilometre, airbag, kaporta, motor, şanzıman, bu 5 nokta ağır kusur olarak giriyor. Şaselerde işlem olduğu zaman ağır kusura giriyor. Arabada boya yok mesela, boya olmuyor ama sel hasarlı oluyor. Dışında boya olmuyor diye hasar kaydı olmayacak anlamı yok. Daha sonra hava yastığı açmış olabiliyor. Arabada boya yok yine hava yastığı açıyor. Hava yastığı alttan alınan bir darbe dolayısıyla da açabiliyor. Araba hava yastığı açtığı zaman bu ağır kusura giriyor. Yani bu 5 önemli noktaya motor, kaporta, şanzıman, airbag ve kilometre kontrolü mutlaka baktırsınlar" diye konuştu.

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