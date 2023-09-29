Altın Portakal Film Festivali’ndeki krizde son perde: Demet Akbağ istifa etti

Bu yıl 60'ıncısı 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Portakal Film Festivali'nde FETÖ propagandası yapılan Kanun Hükmü belgeseli krizi büyüyerek devam ediyor. Daha başlamadan krizlerin patlak verdiği 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi bütün organizasyonu eline yüzüne bulaştırırken son olarak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Demet Akbağ görevinden istifa etti.

'FESTİVALDE YER ALMAYACAĞIM'

Akbağ yaptığı açıklamada, "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" dedi.