“Krizler Çağında İnsani Diplomasi" forumuna gençler yön verdi

Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu 2026'nın sahnesinde diplomatlar, akademisyenler, karar alıcılar ve alanında uzman isimler yer alırken organizasyonun mutfağında 17 ile 19 yaşlarında gençler vardı.

ORGANİZASYONU GENÇLER YAPTI

Yaklaşık bir yıldır foruma hazırlanan gençler; akademik programın hazırlanmasından uluslararası öğrencilerin İstanbul'a getirilmesine, konukların karşılanmasından ulaşım ve konaklama süreçlerine, panellerden çok dilli diplomasi simülasyonlarına, kurumsal iletişimden medya çalışmalarına kadar forumun her aşamasında sorumluluk üstlendi.

'HERKES İÇİN DİPLOMASİ' ANLAYIŞI

33 farklı ildeki 107 okuldan öğrencileri ve 30 farklı milletten gençleri aynı çatı altında buluşturan gençler, "Herkes için diplomasi, birkaçı için değil" anlayışıyla yürüttükleri organizasyonda Türkiye'nin insanı merkeze alan diplomasi yaklaşımını dünyanın farklı coğrafyalarından gelen akranlarına aktardı.

TÜRKİYE'NİN ONURLU DURUŞU DÜNYAYA ANLATILACAK

Genç Diplomasi Derneği Başkanı 19 yaşındaki Selman Bilir, "Bu temayı belirlememizin temel nedeni, ülkemizin son yıllarda hem sahada hem masada hayata geçirdiği, insanı merkeze alan onurlu insani diplomasi anlayışını başta ülkemiz gençleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki gençlere aktarmaktır" dedi.

BAŞKANLAR ZİRVESİ DÜZENLENECEK

Forumun Akademi Başkanı 19 yaşındaki Shamam Musa, "Bu sene Delegasyon Olağanüstü Oturumumuz ve Büyük Olağanüstü Oturumumuz, yani Başkanlar Zirvesi gerçekleşecek. Delegelerimiz bu oturumda, temamız olan 'Krizler Çağında İnsani Diplomasi' kapsamında komitelerinde tartışmış oldukları konuları dile getirecekler. Bu konular hakkında dile getirmiş oldukları çözümleri bizlere sunacaklar ve bunlara ilişkin basın açıklamaları yazacağız" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN BİLİNÇLENMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Forumun Operasyon Başkanı 18 yaşındaki Yiğit Emir Cantemür, "Bosphorus Diplomasi Forumu, dünyanın tekelleşmiş diplomasi anlayışı yerine ülkemizin güttüğü insani diplomasi anlayışını, insanı merkeze alan diplomasi anlayışını merkeze koyan ve insanların bu yönde bilinçlenmesini hedefleyen bir forum" şeklinde konuştu. Forumun Uluslararası Öğrenci Koordinatörü 17 yaşındaki Selim Yılmaz ise, "Uluslararası öğrencilerin hem kültürümüzü tanımaları hem diplomasi ortamını solumaları hem de bu atmosfere şahit olmaları bizler için oldukça önemli" dedi.