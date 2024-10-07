Kronik hastalıklar kuşaktan kuşağa arttı

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, kronik hastalıkların görülme oranı kuşaklar boyunca arttı. Uzmanlar, 2004-2018 yılları arasında İngiltere, ABD ve Avrupa'da farklı kuşaklardan 50 yaş üzerindeki 100 binden fazla kişinin sağlık verilerini inceledi. Tıptaki gelişmelere rağmen kronik hastalıkların nesiller boyunca arttığına dikkati çeken uzmanlar, "Baby Boomers" olarak adlandırılan kuşakta, önceki kuşaklardan kişilerin aynı yaştaki dönemine kıyasla daha fazla kanser, diyabet, yüksek kolestrol, obezite, akciğer ve kalp hastalıkları görüldüğünü aktardı. Yüksek gelirli Batı ülkelerinde nüfusun yaklaşık 5'te birinin 65 yaş üzerinde olduğuna işaret eden Laura Gimeno, "Ortalama yaşam süresi sabit kalır ya da artmaya devam ederse, bu endişe verici durum genç nesillerin sağlıksız daha fazla yıl geçirmesine neden olabilir" dedi.