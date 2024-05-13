Kruvaziyer bereketi

Kruvaziyer turizminde uzun yıllardır yapılan yatırımlar meyvesini veriyor. Kruvaziyer gemi yolcu sayısı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79.15 artarak 61 bin 113'e ulaştı. Yıl sonuna kadar rekor yolcu sayılarına ulaşılması bekleniyor. Mayıs ayında da limanlar hareketli. Cazibe merkezi haline gelen Galataport İstanbul, son olarak 700 yolcu kapasiteli "Seven Seas Voyager"ı ağırladı. Sektörde seyahatlerin başlangıç ve bitiş noktası olan limanlar 'ana liman' olarak tanımlanıyor. Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren yolcular, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, kente diğer yollarla gelen bir turistin ise 8 katı harcama yapıyor. Bu nedenle limanda görülen her dev gemi, çevre esnafı da mutlu ediyor.