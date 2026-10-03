KTÜ Fırtına Creatiny 3. kez Türkiye şampiyonu

KTÜ Fırtına Creatiny Takımı, Türkiye'nin teknoloji yarışmalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda mücadele eden KTÜ'lü öğrenciler, rakiplerini geride bırakarak bir kez daha zirveye çıktı.

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) tarafından düzenlenen yarışmada büyük bir başarıya imza atan Fırtına Creatiny, üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonluğunu elde etti. KTÜ ekibi bununla da yetinmedi. Takım, yarışmanın "Tanımlı Problem Çözme Kategorisi"nde Türkiye ikinciliği kazanarak başarısını taçlandırdı. Şampiyon takımın başarısı TEKNOFEST Güneydoğu'da düzenlenen ödül töreninde taçlandı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu olan KTÜ Fırtına Creatiny Takımı'nın ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti. Erdoğan törende gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına dikkat çekerek, TEKNOFEST kuşağının ortaya koyduğu projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da tarihi başarı nedeniyle Fırtına Creatiny Takımı'nı tebrik etti. Çuvalcı, öğrencilerin üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu olmasının KTÜ ve Trabzon açısından büyük bir gurur olduğunu belirterek, gençlerin Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına katkı sunmak amacıyla üretmeye ve geliştirmeye devam ettiğini ifade etti. KTÜ'nün gençlerin projelerine destek vermeyi sürdüreceğini belirten Çuvalcı, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaların gençlerin azmi ve gayretiyle daha da hızlandığını vurguladı.

19 ÖĞRENCİDEN DEV BAŞARI

Üçüncü kez Türkiye şampiyonluğuna ulaşan ve aynı zamanda Türkiye ikinciliği elde eden Fırtına Creatiny Takımı, 19 öğrenciden oluşuyor.

Şampiyon ekipte Halil Bahadır Dikici, Sude Naz Atıcı, Sena Keskin, Dilek Altın, Elif Bozkurt, Doğukan Uludağ, Muhammadamin Qodirov, Ahsen Bülbül, Sedanur Şeker, Başar Yiğit, Hilal Esma Yılmaz, Senanur Erkit, İlayda Atik, Semiha Uzun, Yağız Aras, Metehan Akbulut, Fazıl Berat Çat, Elif Sena Piras ve Yasin Yıldız yer aldı. Trabzon'un genç teknoloji ekibi, üç yıl üst üste elde ettiği şampiyonlukla KTÜ'nün TEKNOFEST'teki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör