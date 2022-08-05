Küba Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Küba’ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Küba Amerika kıtasının turizm ve doğal güzellikler bakımından önemli ülkeleri arasında yer almaktadır. Birçok ünlü sahil şehirleriyle adeta turizm cenneti olan Küba'nın en bilindik şehri ise başkent Havana'dır. Burada birçok önemli plaj bulunmaktadır ve en çok turist çeken noktalardandır. Yazımızda bizler de sizler için Küba vize istiyor mu, Türkiye'den Küba'ya gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların ayrıntılı cevaplarını vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Küba Vize İstiyor Mu?

Küba birçok önemli özelliğiyle dünyanın her yerinde sayısız turist çekmektedir. Bu zamana kadar olan zamanda da Küba'nın bir kapalı kutu gibi olması da insanlarda büyük ölçüde merak uyandırmıştır. Türk vatandaşlar da yapılan araştırmalarda Küba konusunda internet üzerinden birçok soruyu araştırmıştır.

Küba'ya seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları Diplomatik (siyah), Hususi (yeşil) ve Hizmet (gri) pasaportlarına sahipse vizeden muaf durumdadır. Ancak Umumi (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları ise Küba'ya ziyarette bulunabilmek için vize almak zorundadır. Küba vizesi türleri seyahat nedenlerine göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar istenilen belgelerde de farklılıklara sebeptir. Yani her vizenin evrakı birbirinden farklılık göstermektedir. Küba vize türleri şunlardır:

Küba turistik vizesi

Küba ticari vizesi

Küba öğrenci vizesi

Küba çalışma vizesi

Küba aile ziyareti vizesi

Küba Pasaport İstiyor Mu?

Küba her ülkede olduğu gibi dışarıdan gelecek başka ülke vatandaşları için pasaport istemektedir. Çünkü pasaport ülkelere girişte önemli bir resmi kayıt evrağıdır. Bu yüzden de Küba'ya seyahat edecek vatandaşlar gerekli evraklarıyla beraber pasaportlarını da yanlarında bulundurmalıdırlar.