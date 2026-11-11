Haberler Yaşam Haberleri Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor
Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:42 Son Güncelleme: 11.11.2026 16:53

Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor

Diyarbakır'da sonbahar gelince dağlardan tek tek toplanan o minik taneler, yöre halkının geleneksel yöntemleriyle işlenip kış ayları için bambaşka iki yöresel lezzete dönüşüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ Yaşam
Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor
  • ABONE OL

Doğanın bedava sunduğu o ufak meyveler dağlardan toplanıp günlerce güneşte kurutuluyor. Odun ateşinde kavrulduktan sonra sofralara yepyeni lezzetler olarak dönen bu ürünün arkasında büyük bir emek yatıyor.

Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde sonbahar mevsiminin gelmesiyle yöre halkı için tatlı bir kışa hazırlık telaşı başlıyor. Özellikle Karakaya Mahallesi'nin engebeli coğrafyasında hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor

Meşe ağaçlarının arasında gizlenen hazine

Meşe ağaçlarının yoğun olduğu bu bölgelerde, doğanın kendiliğinden sunduğu özel bir meyve yetişiyor. Köylüler hiçbir masraf etmeden bu meyveleri dağlardan tek tek, elleriyle topluyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor

O mucizenin adı: Menengiç

Ağaç dallarındayken mor ve kırmızı renklere bürünen bu ufak tefek şifa deposunun adı menengiç. Tamamen doğal ortamda yetişen menengiçler, zahmetli bir yolculuğa çıkmak üzere sepetlere doluyor.

Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor

Suda güzelce yıkanıp temizlenen ürünler, kuruması amacıyla müstakil köy evlerinin damlarına serilen örtülerin üzerine özenle yayılıyor.

Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor

Kurutulması günlerce sürüyor

Damlara serilen bu minik meyveler günlerce güneşin altında kurumaya bırakılıyor. İstenen sertliğe ulaşana kadar doğanın kucağında öylece bekletiliyor.

Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor

Güneşte iyice sertleşen menengiçler daha sonra tepsilere dökülüyor. Ardından sobaların üzerinde ya da odun ateşinde büyük bir özenle kavrulmaya başlanıyor.

Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor

Çayın yanına enfes bir kuruyemiş

Kavrulan menengiçler yörede sadece içecek olarak değil; çay ve kahvelerin yanında tüketilen, son derece lezzetli ve doğal bir kuruyemiş alternatifi olarak da sofralarda yerini alıyor.

Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor

Meşhur Çüngüş menengiç kahvesi hazır!

Öğütülen o minik taneler, damaklarda eşsiz bir tat bırakan meşhur Çüngüş menengiç kahvesine dönüşüyor. Asırlardır süren bu gelenek sayesinde katkısız ve tamamen doğal bir lezzet ortaya çıkıyor.

Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor

Çevre illerden sipariş yağıyor

Tamamen organik olan bu yöresel lezzete sadece Diyarbakır merkezden değil, çevre il ve ilçelerden de yoğun bir sipariş talebi yağıyor. Soğuk kış günlerinde şifa arayanların ilk tercihi yine doğanın bu bedava mucizesi oluyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA