Küçücük meyveden iki ayrı lezzet çıkıyor! Kahvesi bile yapılıyor

Çevre illerden sipariş yağıyor

Tamamen organik olan bu yöresel lezzete sadece Diyarbakır merkezden değil, çevre il ve ilçelerden de yoğun bir sipariş talebi yağıyor. Soğuk kış günlerinde şifa arayanların ilk tercihi yine doğanın bu bedava mucizesi oluyor.