Senaristliğini ve başrolünü İbrahim Büyükak ile Zeynep Koçak'ın üstlendiği Küçük Esnaf filmi, 6 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20:00'da Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 2016 yılında vizyona giren Küçük Esnaf filmi, aşkın, arkadaşlığın ve ailenin birbirinden ilginç hallerine yer veriyor. Mahallenin çilingiri olan Berhudar'ın başına gelen komik olayların gösterildiği filmde izleyiciler kahkahaya doyuyor. Eğlenceli konusunun yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkati çeken filmle ilgili bilgi almak isteyen izleyiciler, ''Küçük Esnaf filmi ne zaman, nerede çekildi?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları!
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?
2016 yılı yapımı Küçük Esnaf filmi, romantik ve komedi türündedir.
Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.
Senaryoya imza atan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'la birlikte Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt da filmin başrollerinde. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı Küçük Esnaf birbirinden eğlenceli karakterler ve komik hikayesiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.