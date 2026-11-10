Küçük evlerde büyük fark yaratan 9 detay! Her köşesi daha geniş görünecek

Yere tam oturan, altı kapalı ve hantal koltuklar küçük odalarda büyük bir kalabalık yaratır. Kanepelerin ve sehpaların ince, yüksek ayaklı modellerden seçilmesi zemin görünürlüğünü artırarak odanın daha havadar ve kesintisiz görünmesine yardımcı olur.
Perdeleri doğrudan pencere kasasının hemen üzerine takmak tavanı basık gösterir. Kornişi veya perde rayını tavana kadar yükseltip yere kadar sarkan uzun perdeler tercih etmek, duvar boyunu olduğundan uzun göstererek odanın tamamına ferah bir dikey hat kazandırır.
Küçük bir salona sığdırılmaya çalışılan devasa köşe takımları veya hantal yemek masaları mekanı depo gibi gösterir. Odanın metrekaresine uygun ölçülerde, ince hatlı ve modüler mobilyalar seçmek her zaman daha geniş bir görünüm sunar.
Pencerelerin önüne gelen yüksek mobilyalar veya koyu renkli storlar, evinizin en büyük dostu olan gün ışığını bloke eder. Pencere kenarlarını tamamen açık tutmak ve doğal ışığın odanın en karanlık köşelerine kadar süzülmesini sağlamak ferahlığın en temel kuralıdır.
Odada daha fazla alan kalacağı düşüncesiyle koltukları ve sehpaları tamamen duvarlara dayamak sık yapılan bir hatadır. Mobilyaları duvarlardan birkaç santim öne çekmek, göz yanılması yaratarak odanın sınırlarını olduğundan daha geniş algılamanızı sağlar.
Zemin üzerinde yer kaplayan dolaplar, ayaklı lambaderler veya sehpalar alanı daraltır. Mümkün olduğunca duvara monte raflar, askılıklar ve duvar üniteleri tercih ederek yer seviyesini boş bırakmak odadaki hareket alanını kat kat artırır.