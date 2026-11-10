Küçük evlerde büyük fark yaratan 9 detay! Her köşesi daha geniş görünecek

Çok işlevli ve ayaklı mobilyalar seçin

Yere tam oturan, altı kapalı ve hantal koltuklar küçük odalarda büyük bir kalabalık yaratır. Kanepelerin ve sehpaların ince, yüksek ayaklı modellerden seçilmesi zemin görünürlüğünü artırarak odanın daha havadar ve kesintisiz görünmesine yardımcı olur.