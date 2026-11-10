Haberler Yaşam Haberleri Küçük evlerde büyük fark yaratan 9 detay! Her köşesi daha geniş görünecek
Giriş Tarihi: 10.11.2026 15:17 Son Güncelleme: 10.11.2026 15:19

Küçük evlerde büyük fark yaratan 9 detay! Her köşesi daha geniş görünecek

Metrekareleri büyütmek elinizde değil belki ama evinizi olduğundan çok daha geniş ve ferah göstermek tamamen sizin elinizde. Birkaç küçük dekorasyon dokunuşuyla dar alanlara bambaşka bir görünüm kazandırabilirsiniz. Üstelik bunun için büyük masraflar yapmanıza da gerek yok.

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Küçük evlerde büyük fark yaratan 9 detay! Her köşesi daha geniş görünecek
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Yanlış mobilya yerleşimi veya koyu renkler alanı dar gösterirken; aynaların konumundan perde seçimine kadar dikkat edeceğiniz 9 basit ayrıntıyla evinizde çok daha aydınlık, düzenli ve ferah bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

Küçük evlerde büyük fark yaratan 9 detay! Her köşesi daha geniş görünecek

Çok işlevli ve ayaklı mobilyalar seçin

Yere tam oturan, altı kapalı ve hantal koltuklar küçük odalarda büyük bir kalabalık yaratır. Kanepelerin ve sehpaların ince, yüksek ayaklı modellerden seçilmesi zemin görünürlüğünü artırarak odanın daha havadar ve kesintisiz görünmesine yardımcı olur.

Küçük evlerde büyük fark yaratan 9 detay! Her köşesi daha geniş görünecek

Açık renk paleti ve ton sür ton uyumu

Duvarlarda ve büyük mobilyalarda koyu renk tercih etmek alanı hızla daraltır. Beyaz, krem, bej ve açık gri gibi ışığı yansıtan tonları bir arada kullanmak; odadaki geçişleri yumuşatarak gözü yormayan geniş bir algı yaratır.

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Küçük evlerde büyük fark yaratan 9 detay! Her köşesi daha geniş görünecek

Tavanı yüksek gösteren uzun perdeler

Perdeleri doğrudan pencere kasasının hemen üzerine takmak tavanı basık gösterir. Kornişi veya perde rayını tavana kadar yükseltip yere kadar sarkan uzun perdeler tercih etmek, duvar boyunu olduğundan uzun göstererek odanın tamamına ferah bir dikey hat kazandırır.

Küçük evlerde büyük fark yaratan 9 detay! Her köşesi daha geniş görünecek

Büyük parçalarla alanı boğmayın

Küçük bir salona sığdırılmaya çalışılan devasa köşe takımları veya hantal yemek masaları mekanı depo gibi gösterir. Odanın metrekaresine uygun ölçülerde, ince hatlı ve modüler mobilyalar seçmek her zaman daha geniş bir görünüm sunar.

Küçük evlerde büyük fark yaratan 9 detay! Her köşesi daha geniş görünecek

Işığın önünü kesmeyen eşya yerleşimi

Pencerelerin önüne gelen yüksek mobilyalar veya koyu renkli storlar, evinizin en büyük dostu olan gün ışığını bloke eder. Pencere kenarlarını tamamen açık tutmak ve doğal ışığın odanın en karanlık köşelerine kadar süzülmesini sağlamak ferahlığın en temel kuralıdır.

Küçük evlerde büyük fark yaratan 9 detay! Her köşesi daha geniş görünecek

Mobilyaları duvarlara yapıştırmayın

Odada daha fazla alan kalacağı düşüncesiyle koltukları ve sehpaları tamamen duvarlara dayamak sık yapılan bir hatadır. Mobilyaları duvarlardan birkaç santim öne çekmek, göz yanılması yaratarak odanın sınırlarını olduğundan daha geniş algılamanızı sağlar.

Küçük evlerde büyük fark yaratan 9 detay! Her köşesi daha geniş görünecek

Yerdeki kalabalığı duvara taşıyın

Zemin üzerinde yer kaplayan dolaplar, ayaklı lambaderler veya sehpalar alanı daraltır. Mümkün olduğunca duvara monte raflar, askılıklar ve duvar üniteleri tercih ederek yer seviyesini boş bırakmak odadaki hareket alanını kat kat artırır.

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Küçük evlerde büyük fark yaratan 9 detay! Her köşesi daha geniş görünecek
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