Küçük hareketler büyük fayda sağlıyor

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Egzersiz yapmak için mutlaka uzun saatler yoğun antrenmanlar yapmaya gerek yok. Uzmanlara göre, günlük yaşamda yapılacak küçük hareketler de fiziksel aktiviteyi artırarak sağlığa katkı sağlıyor. Kısa yürüyüşler, merdiven kullanmak, ev işleriyle ilgilenmek ve uzun süre oturmayı bırakmak hareketli bir yaşamın için oldukça etkili. Bu düzeni oturduktan sonra ise zaman içinde tempo arttırılabilir. Çok sayıda araştırma, hareketsiz yaşamın ciddi hastalıklara neden olduğunu ve erken ölüm riskini arttırdığını ortaya koydu.