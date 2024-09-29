Haberler Yaşam Haberleri Küçük kızın hazin sonu: Havuzda boğuldu
Giriş Tarihi: 29.9.2024 12:50 Son Güncelleme: 29.9.2024 14:03

Küçük kızın hazin sonu: Havuzda boğuldu

Gaziantep'te 10 yaşındaki bir kız çocuğu evlerinin önündeki havuza düşerek boğuldu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Küçük kızın hazin sonu: Havuzda boğuldu

Şahinbey ilçesinin Beştepe Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 10 yaşındaki kızları İrem'in evde olmadığını fark eden aile küçük kızı aramaya başladı. Evlerinin önündeki havuza bakan aile kızlarının suda çırpındığını görünce hemen çıkarıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından küçük kızı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırdı. İrem Aksoy doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Küçük kızın hazin sonu: Havuzda boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA