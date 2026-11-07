Küçük Melek yenge kurbanı çıktı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 gün önce başından silahla vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki Melek Göçer'in, iddia edildiği gibi bavuldan düşen silahın patlaması sonucu değil, dayısının eşi tarafından yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı. Sorguda suçunu itiraf eden dayısının eşi Bahriye Güzel Boçkır (21), "İlk evliğimden ayrılma sürecim sıkıntılı olduğu ve eski eşimden ölüm tehditleri aldığımızdan dolayı eşim, korunma amaçlı tabanca bulunduruyordu. Eşim odada üzerini değiştirmek için hazırlanırken Melek de yan tarafımda koltukta oturmuş telefonla oynuyordu. Bu sırada yatağımızdaki tabancayı aldım. Şarjör çıkarma düğmesine bastığım anda ateş aldı yere düştü. Melek'i çok severdim. Olay tamamen kazaydı" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör