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Giriş Tarihi: 25.2.2025 17:40

Küçükçekmece metrobüs alt geçidini su bastı: Vatandaşlar dakikalarca beklemek zorunda kaldı!

Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini su bastı. Alt geçitte biriken sulardan geçemeyen vatandaşlar dakikalarca beklemek zorunda kalırken, yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA
Küçükçekmece metrobüs alt geçidini su bastı: Vatandaşlar dakikalarca beklemek zorunda kaldı!

Küçükçekmece Cennet Mahallesinde bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini öğle saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle su bastı. Alt geçitte biriken sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yükselen sular nedeniyle vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Vatandaşların ve metrobüs güvenlik ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalıştı. Bu sırada beklemek istemeyen vatandaşlar ise zorda olsa suyun içinde yürümek zorunda kaldı. Yaşanan bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Küçükçekmece metrobüs alt geçidini su bastı: Vatandaşlar dakikalarca beklemek zorunda kaldı!
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