Küçükçekmece metrobüs alt geçidini su bastı: Vatandaşlar dakikalarca beklemek zorunda kaldı!

Vatandaşların ve metrobüs güvenlik ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalıştı. Bu sırada beklemek istemeyen vatandaşlar ise zorda olsa suyun içinde yürümek zorunda kaldı. Yaşanan bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.