Küçükçekmece Sinopspor’dan muhteşem dayanışma gecesi!

İstanbul'da bulunan yaklaşık 600 bin Sinoplu'yu temsil eden, TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grupta şampiyonluk yarışı veren Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü, birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı. Her kesimden Sinoplu'nun katılımının geniş olduğu gecede, spor, siyaset ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üyesi olan çok sayıda kişi bir araya geldi.

DAYANIŞMA GECESİNE KATILIM YÜKSEK OLDU!

Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen, çoşkulu geçen, birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine CHP İstanbul Milletvekili, TBMM CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, eski AK Parti Sinop Milletvekili Cengiz Tokmak, MHP İstanbul Milletvekili Ahmet Çakar, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Av. Recep Şencan, İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Hüseyin Yılmaz İst. Vali Yardımcısı, geçmiş dönem müsteşar Konuk Mustafa Kemal Zengin, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Gürsel Akpınar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Gürbüz, spor yazarı Atilla Gökçe, eski TRT spiker Orhan Ertanhan, Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Hasan Sarıçiçek, Gazeteci Yalçın Bayer, Galatasaray Kulübü eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Teknik Direktör Yılmaz Vural, İASKF Başkan Vekili İbrahim Mamati, SİAD Başkanı Turgay Öztürk, SİYAD Başkanı Adnan Çeliker, SüperHaber muhabiri gazeteci Mevlüt Yüksel, reklamcı Hulusi Derici ve Adil Yıldız, Çorluspor Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği, Küçükçekmece ilçesi spor kulüp temsilcileri, gurbetçiler, 57 taraftar grubunun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Gecenin sunumunu Küçükçekmece Sinopspor Koordinatörü Barbaros Baltacı yaptı.

"O SENE BU SENE, KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 3.LİGE"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Küçükçekmece Sinopspor Kulüp Başkanı Rafet Orhan, "Küçükçekmece Sinopspor'u 3. Lige çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Sizlerden özveri ve destek istiyorum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte el birliği yaparak bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Sinop'un birlik ve beraberlik içinde 3. Lige çıkması için sizlerden özveri ve destek istiyorum. Bu destek maddi değil manevi destektir. Sizlerden sosyal medyada Küçükçekmece Sinopspor'dan bahsetmenizi, tribünlere gelip takımlarınıza destek olmanızı, heryerde Küçükçekmece Sinopspor'u konuşmanızı istiyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum." dedi.

Gecede, daha sonra ünlü ses sanatçısı Ömer Danış birbirinden sevilen şarkı ve türküleriyle unutulmaz bir gece yaşattı.