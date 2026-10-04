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Giriş Tarihi: 4.10.2026 09:58

Küçükçekmece’de 19 yaşındaki torbacının zulası kendini ele verdi

İstanbul Küçükçekmece’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 19 yaşındaki Y.T., polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yakalandı. Araçta özel olarak hazırlanmış zula düzeneği bulunurken, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Küçükçekmece’de 19 yaşındaki torbacının zulası kendini ele verdi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile sokak satıcılarının tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 Ekim 2026 tarihinde Halkalı Merkez Mahallesi'nde saha çalışması yapan ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü Y.T. (19) muhafaza altına alındı.

ZULA DÜZENEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Araçta yapılan kontrollerde, uyuşturucu maddelerin gizlenmesi amacıyla özel olarak oluşturulduğu değerlendirilen bir zula düzeneği tespit edildi. Düzenek içerisinde 215,3 gram narkotik madde, 1 ruhsatsız tabanca, 56 bin 200 lira ve 200 dolar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

#İSTANBUL
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