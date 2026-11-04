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Giriş Tarihi: 04.11.2026 19:33 Son Güncelleme: 04.11.2026 19:44

Küçükçekmece’de alevler içinde kalan aracı itfaiye söndürdü

Küçükçekmece’de, park halinde araçta yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

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İHA İHA
Küçükçekmece’de alevler içinde kalan aracı itfaiye söndürdü
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Yangın, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araç kısa sürede alevler içinde kaldı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler içinde kalan aracı itfaiye ekipleri, kısa sürede söndürdü.
Aracın alev alev yandığı ve çevrede yaşanan panik anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

#KÜÇÜKÇEKMECE
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Küçükçekmece’de alevler içinde kalan aracı itfaiye söndürdü
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